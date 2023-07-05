美國佛州海邊近期接連發生鯊魚在泳客戲水的淺水區域覓食的驚險畫面，嚇得泳客趕緊衝上岸。

綜合佛州地方電視台「WOFL」、「WEAR-TV」、《彭薩科拉新聞雜誌》（Pensacola News Journal）、《紐約郵報》（New York Post）報導，2日下午2時左右，一尾錘頭鯊突然在佛州珀迪多基海灘（Perdido Key Beach）淺水區域快速游動，距離岸邊僅5至10碼（約4.6公尺至9公尺）。

2日下午，一尾錘頭鯊突然在佛州珀迪多基海灘（Perdido Key Beach）淺水區域快速游動。

畫面顯示這尾鯊魚在水中劇烈擺動、繞圈，迫使不遠處的泳客急衝上岸，沙灘上的遊客則對著泳客大喊「鯊魚」。

另一起事件發生在3日的佛州納瓦拉海灘（Navarre Beach），當時有許多泳客在海邊淺水區域戲水，突然間水面上竄出一頭鯊魚的背鰭，快速地在水裡穿梭。

3日一尾鯊魚突然現身佛州納瓦拉海灘（Navarre Beach），當時海裡還有許多泳客。

一名遊客從岸上拍攝畫面，影片中可聽見沙灘上遊客急著對海中泳客大喊「快上岸」、「快點」，不一會兒時間許多大小泳客就已回到岸上，不過仍有泳客沒有這麼恐慌，持續在水中觀望鯊魚去向。

事實上這2尾鯊魚突然出現在海邊淺水區是為了覓食，佛州翡翠海岸野生動物保護區（Emerald Coast Wildlife Refuge）海洋生物學家布林德利（Kennady Brinley）表示，通常6月在海邊目睹鯊魚的機會更高，所以7月仍能看見並不奇怪。他說2日在淺水區看到的錘頭鯊呈現出「覓食」行為。

拍下納瓦拉海灘鯊魚影片的柯克斯（Cristy Cox）描述，當時突然出現在泳客中的鯊魚是在找尋下一餐，因為原本鯊魚附近有一尾海豚，但海豚突然消失了，他說鯊魚只是在覓食、追趕魚群，然後經過泳客身邊。

他提醒當地泳客三件事情：第一，鯊魚覓食是自然的事；第二，我們其實是在鯊魚的家裡；第三，保持警戒。