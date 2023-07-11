暴雨侵襲紐約州，當地大淹水。

美國東岸近日降下暴雨，其中紐約西點（West Point）6小時降下19公分的雨量更被評為「千年一遇」降雨，雨勢造成紐約州1人死亡。另外佛蒙特州也是重災區，當地溪水暴漲宛如瀑布，當局也坦言，各地出現「嚴重、威脅性命的」水患，首府蒙特佩利爾也浸泡在「百年洪水」中。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國遭遇暴雨狂襲，昨（10）日紐約州、佛蒙特州、麻州、緬因州部分地區等900萬人面臨洪水威脅。

暴雨侵襲紐約州。

紐約州西點地區9日下午6小時內降下超過7.5英吋（約19公分）雨量，CNN比對美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）歷史數據後，將當天降雨量形容為「千年一遇」事件。

西點為美國知名軍事學校西點軍校所在地，當地約有4200名學生，畫面顯示，洪水淹沒包括通往西點軍校基地的街道，水深及膝，車輛、民宅泡在水中。

「千年一遇」暴雨侵襲紐約州西點地區。（圖／路透社）

包括西點軍校學生在內等居民周日試著撤離淹水地區，不過許多人撤離失敗，紐約州橘郡官員紐豪斯（Steve Neuhaus）表示，許多車試圖穿越洪水，但沒成功，最終困在水患裡。

NEW YORK: Flash Flood Emergency declared for the Highland Falls/West Point areas in upstate where multiple areas are under water. pic.twitter.com/p756nTtrff — KolHaolam (@KolHaolam) July 10, 2023

這場暴雨導致橘郡1名35歲女子在撤離時不幸溺斃，紐約州長侯可（Kathy Hochul）9日宣布紐約州進入緊急狀態，昨日她再無奈表示，暴雨引發洪患已成為「新常態」。

USA – State of Emergency After Deadly Floods in New York



195.83 mm (7.71 inches) of rain recorded at West Point, NYhttps://t.co/m6wDYJTI3e via @FloodList pic.twitter.com/Reu8aqcStB — FloodList (@FloodList) July 10, 2023

不過隨著紐約州雨勢趨緩、洪水退去，位在紐約州東北方的佛蒙特州淪為重災區，佛蒙特州長史考特（Phil Scott）周日宣布該州進入緊急狀態，美國國家氣象局（National Weather Service）昨日對佛蒙特州發布山洪緊急警報，當局運用汽艇救出19人，另外疏散25人。

暴雨侵襲美國東岸佛蒙特州，當地溪水暴漲。（圖／路透社）

當地維斯頓（Weston）、南倫敦德里（South Londonderry）兩個地區因為大淹水，導致救難人員完全無法進入，多數道路被洪水覆蓋，無法通行，倫敦德里救難人員費蘭（Richard Phelan）無奈表示：「這是許多、許多年來我們見過最慘的狀況。」

暴雨侵襲佛蒙特州，當地大淹水。（圖／美聯社）

佛蒙特州的淹水情況。

佛蒙特州許多溪水暴漲，部分河流暴漲幅度甚至超越2011年颶風艾琳（Irene）來襲的程度，自10日清晨以來，當地威努斯基河（The Winooski River）水位已上漲近14英呎（約4.2公尺），美國國家氣象局警告，佛蒙特州首府蒙特佩利爾（Montpelier）市中心將被淹沒，形容水患程度將是「百年一遇」洪水。

佛蒙特州首府蒙特佩利爾（Montpelier）市中心10日浸泡在「百年洪水」中。（圖／路透社）

佛蒙特州警察局昨日貼出河水暴漲、黃褐色溪流宛如瀑布湍急傾洩而下的畫面，形容當地多數地區正經歷「嚴重、威脅生命的水患」。