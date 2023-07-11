暴雨侵襲紐約州，當地大淹水。

美國東岸近日降下暴雨，其中紐約西點（West Point）6小時降下19公分的雨量更被評為「千年一遇」降雨，雨勢造成紐約州1人死亡。另外佛蒙特州也是重災區，當地溪水暴漲宛如瀑布，當局也坦言，各地出現「嚴重、威脅性命的」水患，首府蒙特佩利爾也浸泡在「百年洪水」中。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國遭遇暴雨狂襲，昨（10）日紐約州、佛蒙特州、麻州、緬因州部分地區等900萬人面臨洪水威脅。

暴雨侵襲紐約州。

紐約州西點地區9日下午6小時內降下超過7.5英吋（約19公分）雨量，CNN比對美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）歷史數據後，將當天降雨量形容為「千年一遇」事件。

西點為美國知名軍事學校西點軍校所在地，當地約有4200名學生，畫面顯示，洪水淹沒包括通往西點軍校基地的街道，水深及膝，車輛、民宅泡在水中。

「千年一遇」暴雨侵襲紐約州西點地區。（圖／路透社）
「千年一遇」暴雨侵襲紐約州西點地區。（圖／路透社）

包括西點軍校學生在內等居民周日試著撤離淹水地區，不過許多人撤離失敗，紐約州橘郡官員紐豪斯（Steve Neuhaus）表示，許多車試圖穿越洪水，但沒成功，最終困在水患裡。

這場暴雨導致橘郡1名35歲女子在撤離時不幸溺斃，紐約州長侯可（Kathy Hochul）9日宣布紐約州進入緊急狀態，昨日她再無奈表示，暴雨引發洪患已成為「新常態」。

不過隨著紐約州雨勢趨緩、洪水退去，位在紐約州東北方的佛蒙特州淪為重災區，佛蒙特州長史考特（Phil Scott）周日宣布該州進入緊急狀態，美國國家氣象局（National Weather Service）昨日對佛蒙特州發布山洪緊急警報，當局運用汽艇救出19人，另外疏散25人。

暴雨侵襲美國東岸佛蒙特州，當地溪水暴漲。（圖／路透社）
暴雨侵襲美國東岸佛蒙特州，當地溪水暴漲。（圖／路透社）

當地維斯頓（Weston）、南倫敦德里（South Londonderry）兩個地區因為大淹水，導致救難人員完全無法進入，多數道路被洪水覆蓋，無法通行，倫敦德里救難人員費蘭（Richard Phelan）無奈表示：「這是許多、許多年來我們見過最慘的狀況。」

暴雨侵襲佛蒙特州，當地大淹水。（圖／美聯社）
暴雨侵襲佛蒙特州，當地大淹水。（圖／美聯社）
佛蒙特州的淹水情況。

佛蒙特州許多溪水暴漲，部分河流暴漲幅度甚至超越2011年颶風艾琳（Irene）來襲的程度，自10日清晨以來，當地威努斯基河（The Winooski River）水位已上漲近14英呎（約4.2公尺），美國國家氣象局警告，佛蒙特州首府蒙特佩利爾（Montpelier）市中心將被淹沒，形容水患程度將是「百年一遇」洪水。

佛蒙特州首府蒙特佩利爾（Montpelier）市中心10日浸泡在「百年洪水」中。（圖／路透社）
佛蒙特州首府蒙特佩利爾（Montpelier）市中心10日浸泡在「百年洪水」中。（圖／路透社）

佛蒙特州警察局昨日貼出河水暴漲、黃褐色溪流宛如瀑布湍急傾洩而下的畫面，形容當地多數地區正經歷「嚴重、威脅生命的水患」。

文章來源：Trapped drivers swam out of their cars. A woman died after being swept away by floodwaters. What to know about the heavy rainfall hitting the Northeast
文章來源：Deadly storm heads for Vermont after wreaking 'complete chaos' on upstate New York and West Point military academy: 14 MILLION under flash flood alerts - as experts warn damage may be WORSE than Hurricane Irene
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