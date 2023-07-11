美國日前對中祭出半導體製程設備、軟體禁令，對晶片輸出也加碼限制，中國大陸則宣布半導體原料鎵、鍺的出口管制，美中科技戰愈演愈烈。前立委郭正亮10日在《新聞大白話》節目強調，2010年大陸對日曾禁售稀土，結果日本稀土漲價20倍，當時依賴度達90％，然後日本開始推脫中化，到2021依賴度仍有58％。日本沒大規模製造還隱形戰機、戰略核潛艇，1艘戰略核潛艇就需要用4噸稀土，看美國要拖幾年才弄得出來？

「稀土供應鏈會去中化，這個叫做青菜講講！」郭正亮指出，2010年中國大陸對日本就發生過一次，禁售稀土，結果日本的稀土漲價20倍！然後日本就開始脫中化，那一年他依賴中國大陸的稀土90％，到了2021年，11年之後，他現在依賴中國大陸的稀土是58％！

「11年耶，你美國可以去拖拖看啊！」郭正亮強調，日本還沒有像美國這樣，有什麼隱形戰機、戰略核潛艇，美國1艘戰略核潛艇就需要稀土用4噸！「我看你美國到時候怎麼辦？」這等於是硬槓，你半導體製程設備不給，製程軟體不給，也是硬槓。

郭正亮表示，你一下斷供，讓中國大陸陷入困境，中國大陸也一樣，現在給你斷供，「我看5年到10年，看你能不能弄出來？」