近日台海兩岸關係嚴峻，中國大陸派出各型戰鬥及轟炸機侵擾台灣空域，甚至經常刻意逾越中線，挑釁意味十足。對此，退役中將帥化民4日時就表示，「最近中國大陸的殲-15、殲-16、轟-6k，都在做低空貼海貼地飛行，這代表他的駕駛員訓練已經到了實戰」，引發討論。

帥化民4日在中天節目《頭條開講》中表示，「最近中國大陸的殲-15、殲-16、轟-6k，都在做低空貼海貼地飛行，這是什麼意思？這就是說，中國大陸的空軍除了出新飛機以外，他的駕駛員訓練已經到了實戰」，帥化民更接著說，「低空攻擊的時候，他對目標非常準的，而且難度特別高，他已經訓練到這種程度，那真的離打仗不遠了」。

帥化民也擔憂，「中國大陸的人員訓練已經到這程度了，我們登陸的灘頭一開始不知道有多少批的轟炸、掃射跟導彈攻擊，我們的固定飛彈陣地、雷達站都存活不了，頂多隱藏一部分在隧道裡」，最後帥化民認為，「但中國大陸之後也有可能再用無人機，誘騙你出來做第二次攻擊，一直到他認為可以犧牲的程度的時候，他就大舉登陸，這跟以前的登陸是完全不一樣的，現在的登陸是機甲化的，他的登陸艦放出來的是兩棲戰車，兵也坐在裡面衝上來了」。