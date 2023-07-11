該筆長期的LNG供應，交易市值為80億美元，為Delfin計畫中路易斯安那州(Louisiana)海岸深水港的首筆交易。
在Delfin對該深水港做出最終投資之前，Centrica每年將接收14批的LNG運送。Centrica補充說，這些能源供應可以為英國5%的家庭提供長達15年的暖氣供應。
該港口預計在2027年營運並運出首批LNG。
美國在2022年成為全球最大LNG生產國，並計畫進一步擴展產能。
而LNG開發商在做出最終投資之前，通常要先贏取客戶的長期合約。
英國能源公司Centrica周二表示，該公司已經與美國的Delfin Midstream簽署了一份為期15年的液化天然氣(LNG)供應合約。
該筆長期的LNG供應，交易市值為80億美元，為Delfin計畫中路易斯安那州(Louisiana)海岸深水港的首筆交易。
在Delfin對該深水港做出最終投資之前，Centrica每年將接收14批的LNG運送。Centrica補充說，這些能源供應可以為英國5%的家庭提供長達15年的暖氣供應。
該港口預計在2027年營運並運出首批LNG。
美國在2022年成為全球最大LNG生產國，並計畫進一步擴展產能。
而LNG開發商在做出最終投資之前，通常要先贏取客戶的長期合約。
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