該筆長期的LNG供應，交易市值為80億美元，為Delfin計畫中路易斯安那州(Louisiana)海岸深水港的首筆交易。

在Delfin對該深水港做出最終投資之前，Centrica每年將接收14批的LNG運送。Centrica補充說，這些能源供應可以為英國5%的家庭提供長達15年的暖氣供應。

該港口預計在2027年營運並運出首批LNG。

美國在2022年成為全球最大LNG生產國，並計畫進一步擴展產能。

而LNG開發商在做出最終投資之前，通常要先贏取客戶的長期合約。