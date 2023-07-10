日前中國大陸的官方微博發出了一部《一切等待不再是等待》的影片，從影片中可以看到是，過去各大官方媒體放出過的關於轟-20的所有鏡頭。對此，前空軍副司令張延廷8日就表示，「轟-20飛得又遠又能匿蹤，又是核常兼備，這對美國來看，就可以突破到第三島鏈，第三島鏈過去就是美國的加州海岸線了」，引發討論。

張延廷8日在中天節目《前進戰略高地》中表示，「這個轟-20是中國大陸對美國的三張王牌之一，第一個是殲-16，經常在台海出沒，第二個是殲-20匿蹤戰機，剛換了渦扇15發動機，還試飛成功，將來殲-20戰力可能更強，第三個就是轟-20，轟-20是核常兼備，它可以飛到8500公里，還不用空中加油，可以做常備打擊、可以掛核武，就變成三位一體」。

張延廷更提到，「中國大陸除了核子動力彈道飛彈潛艦之外，還有地基式的洲際彈道飛彈，加上轟-20，代表三位一體到位了，武器裝備的更新速度快，轟-20馬上就要列入作戰序列，現在在做全戰備測試的階段，如果出來的話，轟-6K就會慢慢被取代」。

最後張延廷更警告，「轟-20飛得又遠又能匿蹤，又是核常兼備，這對美國來看，就可以突破到第三島鏈，中國大陸的整個海空勢力範圍，可能到達第三島鏈，第三島鏈過去就是美國的加州海岸線了」。