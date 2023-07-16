台電袁梅玲處長（右二）表示，台電自2011年起創辦「我愛地球媽媽」行動故事教育推廣活動，12年來已辦理逾720場，希望讓小朋友從小培養節能觀念。（柯宗緯翻攝）

2023地球媽媽活動講述主角蝙蝠帥俠及鐵牛如何節電幫助地球媽媽恢復健康的可愛故事。左二為台電高雄區處處長張以諾。（柯宗緯翻攝）

台電連續12年舉辦「我愛地球媽媽」行動故事教育推廣活動，迄今逾720場，參與兒童超過6萬人次，今年則將舉辦60場次，今（16）日在高雄統一夢時代百貨上演《神奇電法寶》故事劇，吸引親子同樂，盼寓教於樂，宣導從生活中落實節能減碳。

台電今在高雄夢時代舉行故事劇公益演出，現場由台電公眾服務處處長袁梅玲、高雄區營業處處長張以諾、鳳山區營業處處長洪通澤，與超過150位親子同樂，現場除免費贈送《神奇電法寶》原創繪本，還有親子台哥哥活力帶動跳及節電闖關活動。

台電指出，平日除致力穩定供電，也積極推廣節能減碳等環境永續行動，讓節約能源成為最重要的能源之一；台電從2011年創辦「我愛地球媽媽」行動故事教育推廣活動，12年來已辦理逾720場，希望讓小朋友從小培養節能觀念。

台電說明，今年活動與萬花筒劇團聯手創作《神奇電法寶》兒童劇，主題改編自去年才獲得德國兒少讀物獎項「白烏鴉獎」的繪本作家許智偉為台電打造的原創繪本，講述主角蝙蝠帥俠及鐵牛如何節電幫助地球媽媽恢復健康的可愛故事。

台電指出，台電「我愛地球媽媽」今年將在全台各地幼兒園舉行60場校園巡演，目前已巡演逾30場，讓小朋友看戲開心之餘，還可學習節電好觀念，更多詳細活動資訊請上台電「我愛地球媽媽」粉絲團（https：／／reurl.cc／RjKEQG）。