"Codeviolation, unsportsmanlike conduct, point penalty, Mirra Andreeva."



Agree or disagree with the umpire's decision at 5-2 deuce 🤔#Wimbledon pic.twitter.com/7BuoZQ9wbP — Tennis Channel (@TennisChannel) July 10, 2023

俄羅斯16歲女將安德瑞娃（Mirra Andreeva）在本屆溫布頓網球女單表現優異，但是挑戰成為最年幼的溫網8強選手失敗，她在6-3、4-1前兩盤的領先下遭到美國女將琪絲（Madison Keys）大逆轉。安德瑞娃賽後拒絕與主審握手，她不滿在決勝盤因為摔拍而被主審罰分，引起球迷議論。

當時安德瑞娃以2比5落後，她在deuce取得領先，琪絲在網前攻擊，安德瑞娃衝刺救球失敗，一個踉蹌將球拍甩出去。主審判定她摔拍罰分，安德瑞娃上前抗議說：「我跌了一下，這是個錯誤的判決，你不明白自己在做什麼。我沒有摔拍，我滑了一下而已。」

輸球之後安德瑞娃對媒體說：「我絕對沒有摔拍的意圖，我滑了一下，我以為自己要往前跌倒，看起來好像我在摔拍。主審沒有做出正確判決，所以我不願和她握手。」安德瑞娃坦承情緒控制不佳，她比賽中途已經蓄意摔拍遭到主審警告一次，「那次警告是我的錯，我摔了球拍，我感覺有一點挫折。」

摔拍動作容易傷害草皮，在草地球場是大忌。2019年溫網罰款破紀錄，小威廉絲（Serena Williams）貢獻了8000英鎊罰款，脾氣暴躁的俄羅斯選手麥維德夫（Daniil Medvedev）吞過的罰單更是不計其數。

安德瑞娃打進女單16強，仍然開心賺進20.7萬英鎊獎金（新台幣836萬），「我沒有計畫怎麼用錢，全部都上繳給爸媽決定。」白俄羅斯女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）對於安德瑞娃的表現讚不絕口，認為比她自己16歲時強多了。莎芭蓮卡將於女單8強對決琪絲。