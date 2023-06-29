嘉義縣新港奉天宮既是宗教信仰中心，也是當地重要藝文展演場域，今文昌國小學生「文昌藝綺．繪動青春」學生聯展在凌霄寶殿開幕，不但原創小畫家都到場，奉天宮董事長何達煌、新港鄉長葉孟龍等各界人士也到場共襄盛舉，給予學生鼓舞外，更呼籲各界一同到奉天宮看畫展，一窺國小生童年世界的真善美。

奉天宮董事長何達煌、縣議員黃啟豪及多位奉天宮董事、各界人士到場給原創小畫家鼓勵。（呂妍庭攝）

新港奉天宮長期扎根基礎藝術教育，凌霄寶殿已成為鄰近學校藝術創作展示一大場域，透過各校輪展，讓信眾、各界看到在地藝術能量，何達煌說，凌霄寶殿2樓展廳提供學子展現無限創造力和文化力，「圖有人畫，就一定會有人欣賞」，期待各界在參拜媽祖等眾神時，亦能欣賞新港孩子的創作。

文昌國小孩子作品非常活躍、多元。（呂妍庭攝）

文昌國小校長賴英杰說，透過藝術可以引領大家進入綺麗世界，藝術的力量無遠弗屆，尤其文昌孩子的作品其實非常活躍、多元，每一幅畫，不管是夜之音樂會、旋轉的咖啡杯或是畫家視角等，都展現童年世界的真善美。

原創小畫家到場，除看看自己的畫作，也欣賞其他人的作品。（呂妍庭攝）

雖然是國小學童的畫展，今開幕典禮顯得簡單又隆重，除何達煌親自出席，葉孟龍、縣議員黃啟豪、林秀琴及多位奉天宮董事、各界人士都到場。