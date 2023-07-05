女企業家蔡惠櫻今天捐助嘉義縣物資銀行購買衛生棉等女性用品，縣長翁章梁將用品上架。（廖素慧攝）

嘉義縣物資銀行有女性用品專區供應弱勢婦女取用。（廖素慧攝）

女企業家蔡惠櫻今天捐助嘉義縣物資銀行購買衛生棉等女性用品，弱勢家戶可以不計點數領取，等於免費索取，省下一筆生活開銷，縣長翁章梁表示，公益捐助關懷到性別不同的物資需求，象徵台灣的進步。

為照顧弱勢家戶女性，喚起社會對月經貧窮的關注，蔡惠瓔今天在嘉義縣物資銀行捐助30萬元，由縣長翁章梁及慈善團體協會理事長周信成代表接受，並頒發感謝狀，感謝蔡惠櫻以實際行動關懷弱勢，隨即將衛生棉上架物資銀行「女性用品專區」。

嘉義縣政府表示，據統計，女性一生平均花約9萬購買生理用品，對弱勢家庭這是一筆生活開銷負擔，若沒有充足適當的衛生用品，會影響女性健康，導致月經貧窮現象，嘉義縣今年8月起在各級學校免費提供多元女性生理用品，讓有急需的學生使用。

此外，縣府打造性別友善環境，在社會局內及8處社福中心也放置「多元生理用品盒」供領用，連結非營利組織小紅帽With Red在Google Map上標示友善月經場所。

蔡惠櫻表示，嘉義縣社會局每個月補助弱勢家戶1000點兌換物資，這次女性用品不需扣點數，需要的人向社會局報備後就可自由拿取，希望此次捐贈能拋磚引玉，有更多民間企業關注女性生理用品的需求。

翁章梁說，因生理差異女性每月比男性多一筆開銷，弱勢家庭經濟困難，可能連帶影響個人衛生，民間響應政策捐助生理用品，關懷不同性別的生活用品需求，代表台灣更進步了。