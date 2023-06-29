新北市20日晚間發生一起離奇的街頭鬥毆事件。一名楊姓男子載著奧利地籍金髮妻子外出上班停等紅燈時，停一旁也載著女友的倪姓男子好奇問「你怎麼把到的?」楊男當下認為遭到侮辱，氣得下車拿安全帽猛K身材大他一號的倪男，未料卻遭倪男壓制在地猛毆，兩位女性乘客則在路旁看傻眼，但雙方事後被帶回警局時卻突然和好有說有笑互不提告，但仍遭社維法裁處。

這起離譜的鬥毆事件發生在20日晚間，影片被PO上網後引起網友熱議。楊姓男子騎機車雙載奧地利籍老婆停等紅燈時，一旁載著女友的倪姓男子「嘴秋」，笑著問楊，「你怎麼把到的？」

黑衣男反擊後，連續出拳將白衣男打趴在地。(翻攝自記者爆料網)

楊男當場傻眼，認為對方侮辱自己妻子，立刻停下車質問。倪男見狀也下車理論，從影片中看出，兩人站一起時，楊男身材明顯矮一大截，但卻不畏懼前方高大的倪男，秒拿安全帽朝倪男頭部猛K。

倪當場反擊，將楊男壓制在地上，連續出10餘記重拳，楊男則完全毫無反抗餘地。兩位女性乘客則當場傻在現場，看著兩位男生上演鬥毆戲碼。

警方獲報後，到場將2人帶回警局，未料倪男在場卻先道歉，兩人突然握手言和還互開玩笑，互不提告，讓員警也覺得不可思議，最後依《社會秩序維護法》裁處罰鍰，結束這場街頭鬧劇。