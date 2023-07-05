「反骨男孩」團長酷炫（莊堯宣）日前遭網紅星宣指控偷拍私密片，還分享給團員看，甚至還嘲笑女性的身體器官，讓她決心提告，今（5日）酷炫出席拳擊賽《The Cage拳上2023終於之戰》，強調：「我絕對沒有偷拍，我根本不懂幹嘛說我外流的東西。」

酷炫表示今天是來看兄弟打拳，雖然不想失焦，但仍難掩憤怒表示，自己是一個解決事情的人，「不舒服我就道歉，但是道歉不代表我有做不對的事情，因此才會說我沒有違反任何法律，因為我們目的是解決人的感受，再拿法律出來講，如果要告我沒有關係，我沒做錯任何事情。」

酷炫坦言事發至今對星宣的控訴仍感到疑惑，覺得自己被利用，甚至後悔曾幫助過她，透露之前因為女方和鄧佳華的官司，他還出面幫忙，「想想這一切，我被利用，我很愚蠢」，酷炫更表示：「她前後矛盾，漏洞百出，一下又要開記者會，一下又不開，講來講去都是那些東西。」

「我真的很無奈，我平常人設就沒有很好，我出來不管講任何話，大家都會覺得酷炫是一個很花心的人，但我說實話我開公司，我要經營的是人際關係，我人設渣歸渣，我知道什麼事情該做，什麼事情不該做」。

酷炫也否認開小帳，並拿出自己IG表示「這個自導自演太誇張了吧，我帳號滿了要怎麼辦小帳，連我女朋友的爸媽都來問，你是不是真的跟那麼多藝人網美上過床？」他表示那就是在打嘴砲的文章，「我為曾經不成熟的發言道歉」。

被問到事件發生後，有無和星宣私下聯絡，酷炫表示對方5月才傳訊息說很感謝他，最近又突然爆出這件事情，讓他覺得很奇怪，「我訊息有回她，如果她想幹嘛，為什麼不直接出來講，我訊息有不回她嗎？」

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