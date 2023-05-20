梁靜茹相隔3年啟動海外巡演，「當我們談論愛情」世界巡迴演唱會今（20日）起連2天在上海舉行，她不僅獻上2首新歌，還特別準備2套全新訂製的百萬華服；看著滿場1.5萬名歌迷，梁靜茹感性表白：「很像看到舊情人一樣，美好的回憶都湧現了，內心是翻騰的，所有練習到很熟的歌詞，在現場都變成3D立體的。」如此迷人的感受令她無法忽視。

梁靜茹今晚在上海舉辦演唱會。（超級圓頂提供）

梁靜茹一開場穿著「微光黃紫漸變大禮服」登台，接連送上〈微光〉、〈慢冷〉等歌，這套要價逾百萬台幣的秀服，以色彩漸變、折疊起伏的薄紗及一字肩設計，洋裝廓型如花朵般栩栩如生，從舞台正上方俯視的角度，搭配地板Led視訊變化，絕美無與倫比，貼合演唱會主題「愛情」。

她緊接著演唱新作〈預感〉，呼應今天這個特別的日子，甜說：「520我愛你，我有預感，今天我們會有一個很美好的夜晚。」對於這樣的曲目安排，梁靜茹認為〈慢冷〉之後接唱〈預感〉，情緒濃度與整體性很適合，「想在開場不久就幫大家填補這2年在心裡新歌的空缺」，希望粉絲「趕快把新歌練起來」，透露之後巡演將加入更多新曲。