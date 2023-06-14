隨著時序邁入炎夏，氣溫也跟著越來越高，許多家庭紛紛出動冷氣以維持舒服的室溫。一位台北市文山區女子近日表示，明明最近夜間溫度是舒適的26度，大嫂卻決定開冷氣，相當浪費錢，「請問有事嗎？！」；不過許多人發現，其實他們家的水電、瓦斯、電話費都不是他負責，而是由公公出錢，紛紛認為他是在多管閒事。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，「大嫂！現在溫度26度，妳緊閉門窗開著冷氣，請問有事嗎？！水電瓦斯電話費都是扣公公的帳戶的錢，妳能省一點嗎？」；仔細一看附圖則可發現，原PO位於台北市文山區，開冷氣的時間是晚間22時許，氣溫的確是26度。

對此，許多網友紛紛回應，「靠X喔，又不是花妳的錢，妳在消極X什麼」、「開冷氣不是本來就要關窗？妳是擔心以後財產不夠分嗎？」、「公公有講話嗎？沒有妳就閉嘴吧妳」、「覺得熱就開阿，錢又不是妳付的是在靠X三X」。

另外還有不少人指出，開冷氣本來就該緊閉門窗才能達到最佳冷房效果，「開冷氣當然要緊閉門窗，不然開冷氣要開門窗通風嗎？」、「不是啊，吹冷氣要開窗戶嗎？」、「開冷氣本來就要關門窗，有什麼問題？」、「妳大嫂真不懂事，開冷氣關門窗，希望她看到這篇，以後開冷氣要開窗戶」。