今天各地多雲到晴、高溫炎熱，中南部近山區及花東縱谷易出現37、38度極端高溫，山區午後有零星雷陣雨機率，清晨至上午中南部沿海地區也有零星降雨；端午連假後2天（24、25日）迎風面花、東地區及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨，各地近山區午後也有有局部短暫雷陣雨。

中央氣象局發布高溫資訊，西南風影響，天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生機率，今白天花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現機率；台南市、高雄市及屏東縣為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；基隆市、台北市、新北市、桃園市、彰化縣及台東縣地區為黃色燈號。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至周五（20至23日）台灣受西南風影響，中南部天氣不穩定，清晨偶有局部短暫陣雨，背風面北部、東半部晴朗穩定，午後近山區偶有局部短暫雷陣雨。

吳德榮指出，台灣在暖氣團內，天氣炎熱，花東縱谷及南部內陸易有37、38度極端高溫，應注意防曬、防中暑。今日各地區平地氣溫：北部23至36度、中部24至36度、南部24至37度、東部21至38度。

最新模式模擬顯示，周六至下周一（24至26日）台灣附近漸轉為東南風，迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨，各地近山區午後也有局部短暫雷陣雨。