「警察伯伯，我爸腳扭傷，爸爸和受困暗影山。」端午連假期間，台中北區1位40多歲的詹姓男子午後開著自小客車，帶著2位就讀小學的兒子前往太平區暗影山登山步道健行，未料下山時遇傾盆大雨，開車返家途中輪胎卡在泥土內，詹男下車排除卻又扭傷右腳，其子奮解報警，太平警方冒雨進入山區並搜尋近2個小時，才化解這場驚魂記。

太平警分局頭汴派出所日前下午3點多接獲報，稱「自己與父親在暗影山登山步道附近受困，且父親腳受傷，請求警方協助。」此時山區正下著滂沱大雨，加上收訊不佳，執勤員警仍冒著大雨前往山區搜尋，經約2小時的找尋，終於在登山口附近的產業道路找到詹男等3人，順利將3人先行載返派出所安置，並協助詹男送醫，所幸無大礙。

獲救的詹姓男子表示，趁著端午連假尾聲，帶著小朋友到暗影山登山步道走走，想不到返程途中遇到大雨，3人一路跑回車上，結果發動車子時輪胎陷入泥淖中「刁車」，下車查看又滑倒導致右腿扭傷，幸虧員警大力幫忙才脫困，實在非常感謝。

太平分局分局長蔡慶星表示，近日山區氣候不穩定，時有瞬間大雨發生，民眾外出時應事先做好準備，尤其進入山區時應多注意行車安全，避免發生憾事。