教育部明年2月起要補助私立大學學生學費每人每年至少2.5萬元，私大校長表示，這可減緩學生負擔，有助於私校招生。而台大校長陳文章則表示，他們現在每年經費只能跟大陸貴州大學比，教育部如要提升台灣高教競爭力，應挹注更多高教資源且讓大學漲學雜費。

教育部今天在台中靜宜大學召開「大學校院教務、校務主管聯席」會議，高教司長朱俊彰表示，高教深耕計畫第二期從112年到116年，總經費達970億元，比第一期增加132億元，而今年是第一年，核定經費和去年差不多，但明年起會增加，「會讓大家有感。」

原本今年4月起，大學電費要調漲17％，調幅比百貨公司還要高。朱俊彰表示，教育部和經濟部協調後，這一波大學電費不調漲，大學的財務壓力可以減輕一些。

朱俊彰同時表示，明年2月起要補助私立大學學生每人每年至少2.5萬元學費，同時增加弱勢補助及調整就學貸款緩繳本息門檻。對此，中華民國私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果代替私校學生向教育部感謝，因為學生讀私校的壓力減少，也有助於私校招生。

不過何明果表示，私校學生的學費壓力減少，但學校的整體收入並沒有增加，因此他仍請教育部繼續挹注更多的高教資源，並讓大學調漲學雜費。許多大學上次調漲學雜費是在基本工資1萬5840元時，現在基本工資都達2萬6400元了，物價膨脹也很厲害，大學卻不能調漲學雜費，發展受限。

台大校長陳文章呼籲教育部讓大學漲學雜費。（林志成攝）

陳文章則說，早年台大的經費是跟大陸清華大學比，但現在清大每年經費是1600億元，是台大200億元的8倍。跟大陸清大沒得比，之後台大跟蘭州大學比，不久又被比下去，現在只能跟貴州大學比。

陳文章說，台大每年200億經費中，僅有約20多億是來自學費，實在太少。因此他主張，在考慮經濟成長率及弱勢照顧的前提下，應該讓大學調漲學雜費。

陳文章同時指出，沒有好人才，台灣的國際地位將會往下降，因此教育部應該挹注更多資源在教育上，他認為政府前瞻計畫中，應有人才培育政策。