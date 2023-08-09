夏天開冷氣多少會擔心電費爆表，有男網友在網路見1則留言，稱每天在套房開冷氣超過15小時，其他電器也正常使用，2個月電費竟然才350元。原PO好奇問「有可能嗎？」結果釣出本尊回應，表示住在8坪套房，家中冷氣為一級變頻，強調所言屬實。

一名男網友在《Dcard》貼出一則留言，內容提到他和女友同住一間套房，每天開冷氣超過15小時，洗脫烘2天使用一次，另外還有電熱水器、冰箱。他收到5、6月份電費嚇一跳，「扣除公共電費才350元，太離譜了！」

原PO好奇「請問專業的高手，這樣是有可能的嗎？冷氣開成這樣，電器也沒節省在用，電費2個月350元，等於1個月175元？」

有網友直言「聽他唬爛，正常開冷氣，套房1個月至少150度，何況他還有2天一次洗脫烘，應該是超級迷你小套房」、「應該是房間超小吧，不到5坪、一級變頻的話用不到什麼電沒錯。」

這篇貼文也釣出該留言本尊，「我的套房實際使用坪數是8坪左右，也不知道電費這樣合不合理，不過我沒必要唬爛，只是單純分享我的經驗。」他透露家中冷氣是三菱一級冷暖變頻，即熱電熱水器只有洗澡才會開。