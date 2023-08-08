有關媒體引用網友貼文稱北捷溫熱、瀰漫汗臭味，引申為是因經濟部限溫令一事，能源局澄清，20類場所規範並無包括捷運車廂溫度；捷運軌道運輸場站的節能規範，也是針對車站的環境溫度，並非規定車站冷氣只能設幾度。

至於部分媒體稱要重啟核電，能源局表示，顯然是過度滑坡謬誤；以今天為例，日尖峰備轉容量率為11.6%、夜尖峰備轉容量率11.4%，電力供應充足，「冷氣不夠冷或冷氣太冷，應該調整冷氣，而非電廠機組」。

能源局透過新聞稿說明，經查7日台北捷運上午尖峰時段，因松山新店線列車異常，造成乘客大量湧入小南門站，導致站內塞爆太過悶熱，實為突發事件，並非常態，能源局昨日下午至北捷小南門站實地量測，車站月台層溫度介於攝氏26至27度左右，為舒適正常溫度。

能源局指出，場站內的空調管理，並非是冷氣設定溫度，而是指室內環境平均溫度不低於26度。經5到8月實地輔導檢查各捷運主要場站的室內空調溫度，都可符規範。

對於部分場站室內冷熱不均，能源局也派員提供量測輔導與改善建議，以場站人潮多寡與外氣狀況為指標，特別針對有大量人潮進出或西曬的月台區，車站管理單位可適時因應調低冷氣設定溫度及提高風量，以維持環境平均溫度可維持在26度左右，確保旅客及內部工作人員的舒適性。

能源局表示，環境舒適性是節能規範重要指標，冷氣溫度設定與能源開發議題並無相關，不應錯誤聯結。