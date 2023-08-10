台北捷運公司運輸本業虧損，開源節流下也節省電費，令近日不少乘客反應冷氣溫度不夠、車廂悶臭。台北市長蔣萬安9日表示，北捷夏季空調溫度高運量及文湖線調降為非尖峰時刻24度，尖峰時刻23度，清晨與深夜時段另依氣候及人數彈性調整。PTT鄉民表示「這才叫注重民意」、「本年最重大的政策」、「這種有在走路的地方，調低有合理性」、「高雄會跟進嗎？」、「誰讓我吹冷氣我就投誰」、「不得不說這決策有料！」

「為了維持市民的乘車舒適度，我要求北捷在不浪費能源的前提下，用最快速度拿出解決方案。」蔣萬安9日在臉書發文宣布，經北捷在9日上午審慎評估後，決定將夏季空調溫度從現行高運量攝氏25.5度及文湖線攝氏25度的作法，調降為非尖峰時刻24度，尖峰時刻則比照餐廳設定為23度，清晨與深夜時段另依氣候及人數彈性調整。已要求北捷展開作業，預計48小時內就會完成全車隊設定，展現出「服務型政府」的執行力。

北市府有感調整大眾運輸空調溫度，引發討論。面對外界質疑，經濟部能源局9日也澄清，從沒有限制車廂內部空調溫度，對捷運軌道運輸場站的節能規範，是針對車站的環境溫度，並非規定車站冷氣只能設幾度。能源局強調，2013年時對20類場所的規範，並沒有包括捷運車廂內的溫度，經濟部從沒有限制車廂內部空調溫度；另外，對捷運軌道運輸場站的節能規範，是針對車站的環境溫度，並非規定車站冷氣只能設幾度。

粉專「政客爽」今(10日)做圖對照兩邊說法，蔣宣布北捷冷氣調降至23度，經濟部澄清：沒有限制捷運站冷氣開幾度，只有限制環境溫度25~27度。粉專「興趣使然的路人」說「他們的意思是，稽查員不是看冷氣設定溫度決定有沒有違規，而是實際測量室內平均溫度有沒有在25度以上。」

PTT鄉民喊「帥市長還是不錯的」、「這才叫注重民意」、「本年最重大的政策」、「反觀塔綠班只會擾民作秀」、「這種有在走路的地方，調低有合理性」、「建議可以限制博愛特區的溫度」、「高雄會跟進嗎」、「本來就該這樣，中央智障能源政策就滾」、「蔣萬安真的有資格當總統，至少會聽民意」、「誰讓我吹冷氣我就投誰」、「不好意思我的選票是跟著冷氣走的」、「國民黨大獲全勝」、「不得不說這決策有料！」