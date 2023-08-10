國民黨總統參選人侯友宜9日提出「以核減媒」能源政策，且不排除重啟核四，引來民進黨立委賴品妤怒罵「重啟個屁！」前立委郭正亮10日在《大新聞大爆卦》節目強調，未來有可能成為賴清德副手的鄭麗君，2013年還曾指控台電藏電，但從台北市長蔣萬安取消北捷限溫，就知道本來是有限溫的，可是如果不缺電就不需要限溫啊。以香港為例，香港百貨公司平均溫度調20度，堪稱世界最冷百貨公司，表示香港就是不缺電。

「未來有可能成為賴清德副手的鄭麗君，2013年還指控台電藏電！」郭正亮提到，她舉能源局跟台電的數字，說差了480萬瓩，請問蔡英文執政七年找到了沒？不是說台電藏電嗎？藏電有需要去對二十種場所做限溫嗎？那天因為松山新店線的捷運調度出了問題，有人就在站內覺得溫度太高，「松山新店線我也常搭！」主持人馬千惠提到，有次熱到去換搭計程車！郭正亮說，蔣萬安去要求不要限溫，「表示本來是有限溫的嘛！」

「可是如果不缺電，就不需要限溫啊！」郭正亮強調，「我跟你講，你去香港，香港那個百貨公司平均溫度調20度！世界最冷的百貨公司，表示香港就是不缺電嘛！」