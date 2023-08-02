許多人都會在美式賣場好市多購買生活必需品，不過好市多現在連祭神也包辦了嗎？一位男子近日前往消費時，發現台灣經典汽水品牌「維大力」出現在好市多，且更換為新包裝、細長瓶身，讓他驚呼「與印象中完全不一樣！」，貼文一出，許多網友也紛紛直呼根本跟金紙長得一模一樣！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他到好市多內湖店消費時發現，兒時最愛的維大力出現在好市多，「還換了一個現代時尚的全新包裝，瓶身也變成細長瓶，與印象中完全不一樣！」，原本他以為是好市多進口的新款飲料，直到看到價格標示才確定，馬上搬了2箱回家。

對此，許多網友紛紛回應，「藥水味」、「我比較愛麥根沙士」、「義大利？」、「維大力3個字的字體有夠醜」、「瓶罐的材質比較薄」、「喝完尿都會黃黃的」、「竟然換包裝了」、「老牌飲料肯做出改變，算不錯囉」。

不過也有不少人指出，維大力包裝根本像是金紙，「遠遠拍還以為是金紙…」、「一瞬間以為是發財金」、「我以為好市多進化到連金紙都有」、「感覺就是剛好中元普渡要買一下」、「中元普渡拜拜要到了」、「哈！一開始看圖片以為是金紙！」、「沒看內文，以為是，粗的四方金還是大福金」。