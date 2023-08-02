好市多不少實用商品深受消費者喜愛，一名女子表示，在賣場購買抽取式廚房紙巾，事後她分享使用心得，和其他牌的紙巾相比，碰到水較不易破掉，大讚很耐用，將其PO上網分享給其他網友，用過的婆婆媽媽也大讚「好市多目前最好用，已回購好幾次了」。

原PO昨（1）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，逛賣場時店員推銷她買抽取式廚房紙巾，還送小包裝給她試用，她拿一串放到購物車。返家擦拭有水的桌面，發現紙巾吸水也不易破掉，耐用程度勘比抹布。

至於吸油力是否夠強，她笑說「得等我煎魚試試看，送小試用包真的超勸敗。」不少婆媽看了她的貼文也強力推薦，「這個的好用，以往的廚房紙巾都是一捲的，一定要用兩隻手才好撕，但在廚房能用一隻手解決的是最好」、「我覺得好用，已回購好幾次了」、「超適合擦排油煙機這種油噴的地方，很厚很好擦」、「用抽的就給讚」、「好市多目前最好用」。

也有部分人不買單，指該紙巾售價較高，且吸油效果不佳，「沒有很便宜，但很超值」、「吸油力強，不用試了！我之前試過」、「論CP值、耐用度，我推薦柯克蘭」。