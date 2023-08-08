進入暑假旺季，百貨影城人流激勵，加上「大阪王將」信義威秀店開業，推升王座國際7月合併營收1.19億元、年增28.34％，創單月歷史新高，累計1-7月合併營收6.98億元，年增率45.45％。

王座國際今年預計在台灣展店6至8家，上半年「京都勝牛LaLaport店」已開幕、7、8月陸續開出「大阪王將信義威秀店」與「橋村炸雞板橋環球店」，年底前預計將開出「京都勝牛新店威秀店」、與「橋村炸雞」二、三店在101購物中心及新光三越A11展店，加上自創品牌展店規劃，以及「段純貞牛肉麵」與「京都勝牛」兩代理品牌在海外地區努力推進，以期全年合併營收雙位數成長，並隨著營運結構優化，下半年營運可望優於上半年。

王座旗下代理品牌營收比重以「銀座杏子日式豬排」、「京都勝牛」為主，此次「大阪王將」營運優化有成，啟動穩定獲利，加上旗下品牌大多數門市已折舊攤提完畢，以及優化產品組合，藉由餐食管理平台優勢，致營業費用控制得宜，繳出上半年毛利率49.14％，較去年同期增加8.29個百分點，得營業利益率10.82％與稅後淨利率11.02％，呈現三率三升表現。