第二季以來，力成營運呈現明顯回升，該公司仍表示，以整體產業景氣來看，目前整體產業下游的終端需求仍弱勢，難以期待今年產業能夠出現全面反彈表現，不過，整體而言，產業需求也不致於再變差。該公司預期，今年下半年營運表現將優於上半年，且單季營收可望一季比一季好。
今日台股指數收盤時重挫207點，但力成在下半年營運可望維持緩步回升步調之下，股價逆勢走揚，收盤時股價小漲0.31％，股價收在96元。
封測大廠力成（6239）7月合併營收61.85 億元，持續較上月成長4.15％，不僅寫下近9個月合併營收新高，力成今年營收可望達成公司今年下半年優於上半年，營收逐季成長的營運目標，在下半年基本面正向下，今（14）日台股指數重挫，力成股價逆勢收紅。
第二季以來，力成營運呈現明顯回升，該公司仍表示，以整體產業景氣來看，目前整體產業下游的終端需求仍弱勢，難以期待今年產業能夠出現全面反彈表現，不過，整體而言，產業需求也不致於再變差。該公司預期，今年下半年營運表現將優於上半年，且單季營收可望一季比一季好。
今日台股指數收盤時重挫207點，但力成在下半年營運可望維持緩步回升步調之下，股價逆勢走揚，收盤時股價小漲0.31％，股價收在96元。
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