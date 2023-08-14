第二季以來，力成營運呈現明顯回升，該公司仍表示，以整體產業景氣來看，目前整體產業下游的終端需求仍弱勢，難以期待今年產業能夠出現全面反彈表現，不過，整體而言，產業需求也不致於再變差。該公司預期，今年下半年營運表現將優於上半年，且單季營收可望一季比一季好。

今日台股指數收盤時重挫207點，但力成在下半年營運可望維持緩步回升步調之下，股價逆勢走揚，收盤時股價小漲0.31％，股價收在96元。