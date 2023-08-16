陳姓男子向信義警分局員警說明被打的經過。（翻攝畫面）

情侶不滿被友人說閒話，台北「最高檔KTV」外談判爆鬥毆。

北市信義區松仁路一家高檔KTV外，今天凌晨發生鬥毆衝突，警方調查發現是同KTV包廂的友人，酒後口角糾紛，一對情侶疑似不滿友人講他們閒話，約在路邊談判，卻釀成肢體衝突。警方獲報後立即派遣警力，到場制止並將眾人帶回派出所釐清，依法偵辦。

北市警信義分局今（16）日凌晨2時許接獲110轉報，在轄區松壽路週邊有吵架糾紛衍生肢體衝突，快打警力立即趕赴現場，發現25歲陳姓被害人與33歲吳姓犯嫌等數名友人在KTV同間包廂內飲酒唱歌，其中陳男與吳男、24歲湯女在包廂中發生口角糾紛，雙方相約於KTV外溝通。

豈料過程中，陳男突遭吳男及另名男子攻擊面部導致擦挫傷，隨後有數名友人陸續到場勸架，現場警力立刻將3人帶回派出所釐清，另名揮拳的男子已離開，已掌握身分，將儘速通知到案，全案依刑法傷害罪偵辦。

據了解，這群人是在號稱台北最高檔的KTV酒吧，「ONCOR 饗宴都市會所」聚會，該KTV位於信義區松仁路，佔地600多坪，裝潢由紅點大獎設計團隊以五星級飯店規模打造，且餐點水準不輸餐酒館，猶如101大樓附近的招待所。不料眾人卻因口角發生衝突，被帶回派出所。

信義分局呼籲，民眾遇有糾紛應保持冷靜通報警方到場，信義分局嚴正宣示，絕不容許酒後違法脫序行為影響社會治安，挑戰警方嚴正執法決心，將持續加強防制各類不法犯罪，對於違序違法暴行鬥毆等情事，絕對依法究辦，決不寬貸。