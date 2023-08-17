台北市中正區1名32歲吳姓女子，日前因機車失竊前往派出所報案，警方詢問好相關訊息後，前往案發地梭巡，過程中發現1名35歲沈姓男子騎乘吳女的失竊車輛，立馬將他攔下，依竊盜罪將他送辦。

警方表示，中正第一分局仁愛路派出所員警日前於巡邏時接獲吳姓民眾報案，稱其停於徐州路人行道的機車遭竊，員警瞭解狀況及機車特徵後，隨即與報案人於現場梭巡，當下秒發現竊嫌正騎乘失竊機車出現，立即上前攔截逮捕，機車失而復得，報案人驚呼真是奇蹟，全案詢後依竊盜罪現行犯移送臺北地檢署偵辦。

警方調查，車主於案發當日早上將機車停於徐州路人行道機車格內，惟車輛停妥離開時疏未將鑰匙拔下，直至下午13時許欲牽車時才發現機車不翼而飛，現場遇見正在巡邏的員警，遂趕緊向警方報案請求協助。

員警於獲報後，隨即陪同報案人於徐州路沿線梭巡尋找機車，突見一男子神色可疑，且見員警時動作慌忙欲騎乘機車離去，現場經報案人指認該男子所騎即為失竊機車後，員警隨即上前攔截，當場逮獲沈姓機車竊盜現行犯。沈嫌到案後聲稱自己係因為看完病不想走路，見機車鑰匙未拔，心生歹念直接將該機車當成個人代步工具使用，不料竟讓巡邏員警逮個正著。報案女車主對警方辦案高效率讚譽有加，頻頻對員警豎起大拇指表示感謝。

中正第一分局呼籲，民眾停放機車務必記得要將鑰匙取下，機車龍頭鎖亦應確實上鎖，避免讓竊賊有機可趁，中正第一分局也將持續加強肅竊、防竊工作，以嚇阻宵小覬覦，淨化轄區治安，保護人民財產安全。