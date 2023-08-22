三陽推出迪爵125優惠迎戰光陽。（圖／業者提供）

台灣機車市場競爭激烈，三陽去年擠下光陽成為銷售龍頭，終結光陽22年來的霸主地位，光陽為了扭轉頹勢，GP125車款喊出破盤價4萬有找的優惠，逼得三陽拿出迪爵125應戰，破天荒補助2.38萬，最低車價4.82萬，兩強相爭誰也不讓誰，但最快要等到9月底勝負才會明朗，在於農曆七月後掛牌速度才會恢復正常。

兩大車商搶攻暑假、開學商機，光陽去年失去銷售寶座後，今年前七個月仍處在弱勢，三陽7月新車市佔率高達4成，為了避免差距被拉開，光陽推出的GP125的優惠時間長達一個月，上周更針對LIKE COLOMBO及大地名流祭出超過萬元購車優惠，引起熱烈討論。

三陽不甘示弱，本周推出迪爵125購車折扣，破天荒最高補助2.38萬，按不同縣市補助額度，等於最低車價4.82萬，以更親民的價格入手高CP值產品，但三陽的優惠期限較短，從21日開始至月底，只有短短11天。

光陽與三陽打得火熱，許多買家雖搶著下訂，但考量農曆七月禁忌，交車時間會再往後延，因此最快要等到9月底，銷售數據才會更加明朗，就看光陽能否藉價格流血戰拉近市佔。