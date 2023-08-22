台中市烏日區中山路一段22日晚間傳出3汽車、1機車相撞事故，造成駕駛及乘客9人受輕傷，詳細肇事原因尚待警方進一步調查。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市烏日區中山路一段22日晚間傳出3汽車、1機車相撞事故，造成駕駛及乘客9人受輕傷，分別送往衛福部台中醫院、烏日林新和中山附醫，詳細肇事原因尚待警方進一步調查。

台中市消防局22日晚間7點多獲報，烏日區中山路一段490號前發生車禍，立刻派遣烏日、勤工及南屯分隊，出動救護車4輛、救護人員8人到場救援。

救護人員到場發現是3輛汽車及1輛機車發生交通事故，現場駕駛及乘客共9人輕傷，無人受困，分別將3人送往台中醫院、4人送烏日林新醫院及2人中山附醫救治，詳細肇事原因尚待警方進一步調查。