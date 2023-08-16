新北市板橋區一名行動不便72歲羅姓婦人，昨（15日）晚間7時許到完垃圾要返家時，突遭一名黑衣機車騎士飛車搶走金項鍊，一旁民眾驚見立刻報案，警方成案小組追查，44分鐘後循線逮捕嫌犯，依搶奪、竊盜等罪將鄭嫌移送法辦。

據了解，昨天晚間7時29分，羅婦在倒完垃圾回家途中，突遭頭戴安全帽、身穿黑色上衣男子從身後搶奪金項鍊，搶嫌隨後騎機車逃逸，路旁民眾見狀立刻幫忙羅婦報警。板橋警分局長黃南山獲報後，立即指示偵查隊與轄區信義派出所共同組成專案小組查緝。

專案小組調閱監視器畫面鎖定搶嫌車輛，立即追蹤其行經路線，在晚間8時15分於土城中央路一段，發現鄭姓搶嫌（男、29歲）立即將他攔下，並當扣犯案用的失竊機車、典當金項鍊贓款1300元，全案依刑法搶奪、竊盜等罪將鄭嫌移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

羅姓婦人非常感謝警方迅速逮到搶匪。（警方提供）

羅姓婦人十分感謝警方，她表示，板橋警方的效率真的有夠快，我人才到派出所沒多久，筆錄都才開始做而已，就聽到警察抓到搶奪犯嫌了，警方真的太厲害了！

板橋分局分局長黃南山表示，對於任何不法或街頭暴力行為，警方絕對秉持除惡務盡、嚴查究辦的精神，追查到底，並加強檢肅掃蕩各項重大犯罪行動，持續執行掃黑、肅槍、打詐、緝毒工作，以淨化社會治安，使民眾能有安全、安心的生活環境。