高雄1名吳姓男子，闖紅燈險些撞到剛起步的警車，因此被警方攔下，經酒測，男子酒測值達每公升0.28毫克，當場遭警逮捕送辦。（圖／警方提供）

高雄1名吳姓男子，日前上午要開車去保養，途中竟將紅燈號誌誤認是閃光號誌，直接開過去，險些撞到剛起步的警車，因此被警方攔下，警方聞到吳男身上有酒味，經酒測，男子酒測值達每公升0.28毫克，當場遭警逮捕送辦！

警方表示，鼓山分局龍華所警員蕭博森、劉青霖於24日上午10點多，行經鼓山區東門路與瑞豐街口時，綠燈起步沒多久，差點遭違規闖紅燈的白色自小客車撞上，把員警嚇出一身冷汗，立即尾隨攔查。開車的41歲吳姓男子表示不知道有闖紅燈行為，以為那個路口是〝閃紅燈〞才會逕行通過，這時員警馬上聞到吳男身上散發濃厚酒氣，準備對其實施酒測。

初步了解，吳男前一晚與好友在仁武區飲酒歡唱，直到深夜0時許才結束飲酒搭車返家。一早起床感覺身體無不適症狀，自認體內的酒精已代謝完全而駕車上路，準備前往保養廠檢修車輛，途中誤將紅燈號誌錯認成閃光號誌，因而遭員警盤查，進一步發現酒精檢測超標。原本只是要開車到保養廠檢修，最後不僅因涉犯公共危險罪嫌遭到逮捕，準備檢修的車輛更遭扣繳牌照並移置保管，實在是得不償失！

警方呼籲，民眾如有飲用較多酒精飲品，應有充分的休息時間，讓體內的酒精得以完全代謝，切勿心存僥倖心理而駕車上路，以免發生危險意外。

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