歐洲聯盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）今天表示，歐盟應在2030年前準備好接納東歐與巴爾幹地區的新成員。

法新社報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，歐盟將注意力放在需要凝聚新的政治動能，來支持數個歐盟會員候選國的入歐雄心。

但因烏克蘭戰火蹂躪，摩爾多瓦的親西方政府忙著改革，歐盟一直不願提供確切的入歐時間表。

米歇爾在斯洛維尼亞的布萊德戰略論壇（Bled Strategic Forum）發表談話時表示：「為了讓人覺得可信，我認為我們必須討論時間點和準備工作。」

米歇爾說：「當我們準備下一個歐盟的戰略議程時，我們必須為自己設定一個明確目標。我認為，我們雙方都必須在2030年之前做好擴大的準備。」

阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）對米歇爾的聲明表示歡迎，呼籲「以實際行動實現…真正的進步」，同時表示，擔心烏克蘭申請入歐盟，不應以犧牲長期候選國的利益為代價。

他說：「烏克蘭應該被視為可能的成員國，但我希望這不會損害西巴爾幹地區。」

塞爾維亞總理布納比奇（Ana Brnabic）警告說，自獲得候選地位以來，等待了10年都沒有談判，加深了塞爾維亞國內的疑歐論調。