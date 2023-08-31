一年只有4次的「超級藍月」今晚登場，錯過就要再等6年。民俗專家柯柏成分享招財祕法，只要準備小碟子、硬幣及水就能完成，首先拿一個淺的碟子，在中間放置6個字朝上的1元硬幣圍成一圈，外圍放12個字朝下的5元硬幣，加入乾淨的水，接著拿到超級藍月下靜置1小時，最後把水拿去澆花，硬幣放在家中財位或帶在身上。

柯柏成在臉書發文指出，在西洋的民俗中，一個月當中第2次的滿月就是「藍月」，今年有13次滿月，這個月8月1日是滿月，8月31日又遇到一次，因此8月31日就是「藍月」，加上離地球特別近，也稱為「超級藍月」。因機率少見，所以很多法術都會在這個時間進行，其中招財祕法就適合在這天做。

柯柏成說明步驟，首先準備一個淺的碟子或盤子，在盤子中間放置6個字朝上的1元硬幣圍成一圈；接下來在外圍放12個字朝下的5元硬幣，再加上乾淨的水淹過硬幣；拿到「超級藍月」下靜置至少1個小時；最後將水拿去澆花，硬幣可以放在家中財位或帶在身上，就可以招來財運。