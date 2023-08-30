威力彩連19摃，明天（31日）開獎的頭彩獎金上看4.2億，命理專家小孟老師點名金牛座、雙魚座、摩羯座、天秤座以及生肖屬雞、豬、狗、馬的人偏財運強，有機會中獎，可以在好運時辰「上午9點至下午3點」買彩券試試手氣，說不定成為下個億萬富翁。

▍第1名：金牛座

受到天王星影響，金錢運勢看漲，正財運佳、偏財運也旺，想要加薪的人可以跟主管聊聊；想中獎的人可以帶2、3片樹葉在身上，象徵天王星能量，能帶來好運氣。

▍第2名：雙魚座

土星與海王星落到雙魚座命宮，會有突發好運氣，建議明天穿上藍色衣服，下注前喝杯水或咖啡，說不定好運就會找上門。

▍第3名：摩羯座

冥王星進入摩羯座，明天財氣非常旺，想要下注的人可以帶個紅包袋，紅包袋上畫5個圈圈代表「五福臨門」，購買前冥想要選的數字。

▍第4名：天秤座

火星移入天秤座，顯示賺錢能量爆發，想要試手氣建議在傍晚下注；另外也可以穿紅色衣服去買，可能會有好事發生。

小孟老師也點名生肖屬雞、豬、狗、馬的人財運不錯；另外好運時辰在上午9點至下午3點；開運方位在東方。

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