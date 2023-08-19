即將進入新的一周，命理師湯鎮瑋在《命運好好玩》節目中分析12生肖8／21～8／27運勢，屬豬財運最旺，建議廣結善緣累積福德；屬虎事業最強，工作運佳，可學習第二專長，讓事業更加分；屬牛桃花運最旺，也有機會遇到貴人。

▍豬、兔、羊（5顆星）

正財可期，建議把工作做好，開創事業運；想要斜槓或是開啟副業的人，可以在這周好好規劃，有機會讓財運更上一層樓。

▍虎、馬、狗（4顆星）

本周紮實耕耘，在職場上廣結善緣，把事情做好，會得到主管及同事的讚美，記得要保持低調、謙虛，或是請客累積人脈，在工作上將得到更多機會。

▍蛇、雞、牛（3顆星）

本周感情運佳、人際關係好，如果曾和老朋友有誤會，這周很適合和解，另外也是開創新人脈的好時機。

▍猴、鼠、龍（1顆星）

本周要當心意外血光，尤其是開車、交通方面，會有比較多麻煩的事情，也可能遇到交通工具損壞，會有破財問題。建議捐血逢凶化吉，幫助躲過意外災害。