南瀛天文館標示「土星衝」發生的相對位置圖。（南瀛天文館提供／程炳璋台南傳真）

南瀛天文館標示土星位在寶瓶座星系中。（南瀛天文館提供／程炳璋台南傳真）

南瀛天文館表示，土星衝發生時，透過高倍數望遠鏡，可看到土星光環。（南瀛天文館提供／程炳璋台南傳真）

天文迷看這裡!8月底前有2場必看天文亮點，27日晚上8時正逢「土星衝」，透過高倍數望遠鏡，可看到土星的美麗光環。中秋節還沒到，今年最大滿月31日晚上6時40分先登場，適逢罕見的當月第2度滿月，天文界有「超級藍月」美稱。

「土星衝」是指土星與太陽分別位在地球兩側，彼此相隔180度，民眾當晚直視寶瓶座，肉眼即可清晰看見土星，若輔以高倍數望遠鏡，可看到土星的環繞光環，在夜空猶如1顆明亮寶石，甚至是光環間的「卡西尼縫」及土星旁的衛星都可觀測到。

「土星衝」發生當晚，南瀛天文館未開放現場觀測，27日晚上8時將透過youtube頻道上直播。

月球以橢圓形軌道繞行地球，兩者距離在36萬到40萬公里之間，31日時，月球與地球相距僅有35萬7000多公里，是相當近距離的滿月，俗稱超級滿月，與2月6日出現的今年最小滿月，有明顯的大小差距。

「超級滿月」是今年最大滿月，恰逢當月第2次月圓，南瀛天文館解釋，在西方稱為「Once in a blue moon」，隱喻不常發生的稀有事件，而有「超級藍月」之稱，而非月亮看來變藍色。

南瀛天文館表示，「超級藍月」31日晚上6時40分升起，幾乎整晚都可看到月亮，若用賞鳥用的低倍數望遠鏡，還可看到月球表面的月海地貌與較大的撞擊坑。

南瀛天文館邀民眾一起欣賞這場星空盛宴，「超級藍月」當日除了網路直播，還有專業解說與有獎徵答活動，並在安平區新永華夜市提供天文望遠鏡觀測。