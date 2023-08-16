新竹縣政府舉辦「森遊竹縣尋寶特攻隊」活動滿月，寶山水庫環湖步道能欣賞湖光山色，成為最夯的熱門寶藏步道。（羅浚濱攝）

新竹縣政府舉辦「2023森遊竹縣尋寶特攻隊」活動開跑16日滿月，已破7000人次參與，並有269人征服10條步道，寶山水庫環湖步道成為最夯的熱門寶藏步道，芎林鄉文林古道居次，峨眉藤坪古道越居第三。

縣府交旅處長戴志君說，今年活動從7月17日到11月30日，挑選的10條寶藏步道，都平易近人，風景雅致，讓民眾有更充裕時間挑戰尋寶集章任務，或安排來竹縣旅遊，沿途拍照打卡，品嘗在地美食，前100名完登10條步道者，可獲登山版皮皮獅玩偶。

活動開跑半個月有4000人次參與，並有126人征服全部10條寶藏步道，刷新去年破百人的時間紀錄，縣長楊文科宣布加碼100隻登山版皮皮獅玩偶，讓前200名完登者可獲得玩偶，這半個月來再掀高潮。

戴志君說，到16日活動滿月，統計已有7107人次參與，完登10條步道269人，根據資料顯示不少民眾多認為，今年步道十分引人入勝，統計前三名的熱門寶藏步道為，寶山水庫環湖步道、芎林文林古道及峨眉藤坪古道。

8月颱風外圍環流帶來雨量，讓寶山水庫呈滿庫狀，環湖步道沒有陡坡，沿路多陰涼處可稍作休息，還可欣賞湖光山色美景，約耗時1小時可走完，非常老少咸宜，成為參加森遊竹縣民眾最喜愛的步道。

芎林鄉文林古道全程道路平緩，沿途可觀賞幽靜雅致的竹林美景，峨眉藤坪步道沿途有50餘種藤類植物，步道採用自然工法，地勢平坦好走，位居第二和第三名。

其餘7條寶藏步道也都別具風情，尖石軍艦岩步道可欣賞壯闊的軍艦岩石奇景，五峰雲霧步道可眺望聖稜線，檜山巨木森林步道8、9月有「棣慕華鳳仙花」花季，但有山友反應，近來豪雨山區難免有落石坍方，要征服這3條步道的難度會更高。