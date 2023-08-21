距離2024大選不到半年，民進黨21日再攻黑金，炮轟民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜為政黨私利及個人選情，不斷拜訪地方牛鬼蛇神，顯然柯侯與黑金貪腐零距離，嘴上說反黑金，身體卻拜會黑金人士，顯然是利益的最大共同體。

民進黨發言人張志豪表示，國民黨是「人治」政黨，沒有制度，一切都是主席朱立倫說了算，國民黨所有的決策及政策，只要是他決定的，就是一切。侯友宜就是朱立倫決定的，因此在「人治」的狀況下，不僅總統初選失去公平機制，也造成後來鴻海創辦人郭台銘、侯友宜之間互相裂解，包括郭四處找地方的議長、副議長等樁腳，或是侯前腳到，郭後腳再去收，國民黨始終為利益結合。

張志豪細數，侯友宜2018年鶯歌區聯合競選總部成立時，台下坐著統促黨總裁「白狼」張安樂，2022年也再次同場合體；至於貪腐，侯友宜遇到愛將區長涉貪就轉彎，對黨內涉貪收賄遭起訴的宜蘭縣長林姿妙、雲林縣議長沈宗隆、前澎湖縣議長劉陳昭玲等人，侯友宜迴避不作為，國民黨也閃躲不處理。

他批評，侯友宜為挽救持續低迷民調，只能持續自我墮落，拜會地方牛鬼蛇神，拜會苗栗縣長鍾東錦、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人，並積極求見張榮味，「侯友宜標榜警察正義，宣稱要反黑金復辟、切割黑金，但根本言行不一致。」

至於柯文哲的「柯友友」，台北市議員趙怡翔指出，柯文哲倡議新政治，但我們卻看到的是他到嘉義縣東石鄉與有多項前科的「海線大老」林水樹一起吃平安宴，甚至柯友友鍾東錦還說會幫柯文哲募選舉經費，柯文哲甚至為合體鍾東錦，大嗆國民黨「北台灣哪個議長不是（黑道）？」，可見黑與白完全零距離。

趙質疑，柯文哲自稱白色力量，但擔眾黨地方黨公職要角卻前科累累，包括競辦主任陳亞麟曾出席黑道幫派「飛鷹幫」餐會坐主桌；遭網紅踢爆的雲林縣黨部北港區主任李順晟，持鋁棒毆打他人，被判共同犯傷害罪，判有期徒刑在案；柯文哲的嘉義選哲之友會總會長王冠鈞，架設賭博網站、犯下暴力討債、恐嚇等行為；民眾黨花蓮縣議員傅國淵涉傷害前科；民眾黨雲林縣議員陳乙辰涉暴力討債，黑白可說是零距離。

此外，他也批評柯文哲縱容貪腐愛將，包括金門縣長陳福海賄選定讞、判刑10個月；其二，就是愛將高虹安涉詐領立委助理費遭起訴，競選辦公室主任陳亞麟在枋寮鄉長任內因涉貪遭起訴、負責黨務的中央委員兼台商事務委員會主委張凱鈞，曾在2018年參選台北市議員時，涉及謊報留學經費等案件，被桃園地檢署以詐欺、偽造文書罪起訴，還包括柯文哲任內縱容勞動局長陳信瑜及殯葬處、公燈處等市府官員及公務員涉貪達108人，對照柯文哲說「貪污來自縱容，長官不可能不知道」，實在諷刺。