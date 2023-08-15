蔡英文總統日前稱7年多任期舉債4350億元，強調沒有債留子孫，國民黨團今召開記者會，攤開政府所有舉債數字，揭露民進黨大玩數字遊戲的真相，除了高達13項特別預算，還有更多的隱藏性債務，包括中油、台電、勞保每天虧損提撥債務，民進黨以為國人都是笨蛋，只有民進黨政府聰明。

總召曾銘宗表示，數字攤出來看後，但債留子孫，甚至還債留下一任政府，如到今年7月底，蔡英文總統承認的債務只有4350億元，但學者認為有1兆4000億元。蔡政府任內將特別預算常態化，任內總共提出13項特別預算，金額高達2兆4966億元，其中需要舉借額度有2兆2000億元。

曾銘宗指出，民進黨不但不承認舉債，還在中央黨部臉書上貼文，說「柯侯財政謊言大公開，毫無財政紀律可言」，還指出「特別預算舉債根本不等國債」，難道民進黨上下沒一個人懂財政？中央政府舉借不等於國債，那是什麼債？難道是民進黨借的債務？還是賴清德主席自己舉借的債務？

謝衣鳯指出，近年來蔡政府特別預算債務舉借編列及執行，在新式戰機採購、海空戰力提升採購和前瞻基礎建設第4期，未來舉債預算數分別高達2322億元、2370億元和2098億元，這表示未來的政府還須舉債，難道不是債留子孫、債留下一任政府？謝衣鳯質疑，特別預算難道沒有過度編列？難道不應該檢討政府特別預算編列方式？

副書記長陳以信表示，用特別預算舉債等於是刷信用卡，蔡政府用中華民國信用卡預借現金，現在刷爆信用卡，預借現金額度用完，信用額度也沒了，讓下代子孫做卡奴，有還不完的卡債，蔡政府大玩數字遊戲，還要國人感謝民進黨，根本就是睜眼說話。

國民黨立委賴士葆表示，蔡政府上任後提出13項特別預算，總額為2兆4000億元，扣掉稅計賸餘為2兆2000億元為舉債。但民進黨睜眼說瞎話，硬拗蔡政府任內只舉債4千多億元。原來，蔡政府以決算為單位，例如新式戰機2400億元特別預算，錢給了，飛機還沒交貨，因為還沒有決算，所以蔡政府不列入舉債項目內。根本在玩數字遊戲、欺騙百姓、說謊話，最後還是由你我子孫、曾孫以及下任政府買單。

國民黨立委費鴻泰強調，民進黨是精通化妝，把國債說的稀鬆平常，美化所有數字。在扁政府與馬政府執政時期，特別預算最多3項，而蔡政府高達13項，光是兩項軍購特別預算，償還時間橫跨到下任政府。引用民進黨政府所公布的負債為6兆多，加上民進黨承認潛藏負債18兆多，總額為24兆，每位國人背負105萬元；其中還有看不到的負債。