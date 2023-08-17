在民團大遊行前夕，行政院會今天通過「道路交通安全基本法」草案，蔡英文總統表示，這不僅代表政府的決心，也代表改善行人用路的安全，必須是一場從中央跨部會、地方政府，乃至社會教育紮根的全民運動。政府訂定短中長期計畫，推動三大精進作為，一定會積極推動，一步一步提升台灣的道路交通安全。

蔡英文今晚在臉書發文表示，她在倫敦念書時常常走路，要去比較遠的地方，就會搭巴士或地鐵；而在當總統之前，也常常自己開車。每個人都有成為行人的時候，也都有可能是駕駛人。

她說，在台灣，不同的道路使用者、不同的交通工具使用者，可能會有截然不同的經驗與感受。不過，追求更安全的交通環境，是我們的共同目標，這需要大家互相尊重、落實改變，共同創造出更理想的交通環境。

她深刻理解，大家對台灣的人行環境、交通安全都有更高的期待，也有很多的討論。行政院今天頒布「行人交通安全政策綱領」，同時將在8月底，把「道路交通安全基本法」草案，送交立法院審議，「就是期盼回應大家的心聲」。

蔡英文強調，這不僅代表政府的決心，也代表改善行人用路的安全，必須是一場從中央跨部會、地方政府，乃至社會教育紮根的全民運動。我們一定會積極地來推動，一步一步提升台灣的道路交通安全。

她說，我們訂定了短、中、長期的計畫，推動三大精進的作為：

一、推動「道路交通安全基本法」 ：由行政院長擔任召集人，定期召開「中央道路交通安全會報」，讓中央與地方能共同協力，政府與民間能夠深化合作。

二、落實行人交通安全改善，由工程、教育、監理、執法面著手：在工程面，今年會盤點600處優先改善路口（段），並在明年完成。我們也投入4年400億元的預算，推動「永續提升人行安全計畫」，並研議「行人交通安全設施條例」，讓各級政府落實人行安全設施，推動道安改善工作。

三、完善公共運輸系統：交通部及各地方政府，持續推動公路公共運輸計畫，建構便捷、友善、舒適及可靠的公共運輸系統，鼓勵民眾多使用公共運輸，減少道路的擁擠與衝突，也朝向淨零轉型的目標前進。

大家所關心的執法層面，她認為，取締違規雖然是降低事故的方式之一，但不是目的。至於監理層面，她強調，我們也會推動違規紀錄嚴重者換照，完善各項監理管理機制，提升安全駕駛能力。政府會做好社會溝通、持續完善機制，讓國人一起維護道路秩序。

另外，蔡英文表示，教育紮根也是不可或缺的一環。我們會持續宣導「行人優先」、「停讓文化」 ，以及完善監理管理機制，這也會是政府接下來的重點工作。

她感性的說「下了車，我們都是走路的人」。感謝許多公民團體、專家學者和國人朋友的建議，她相信，人車可以相互尊重、我們可以共同努力，我們就能夠逐步朝向「人本交通」的國家前進，讓每個人快樂出門、平安回家。