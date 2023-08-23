太魯閣國家公園天祥遊憩區的便利超商便是當地的重要物資補給站，門口卻時常上演人猴搶食戲碼，因此明天開始，太管處將開放2樓供遊客用餐，降低人猴衝突。（太管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

太魯閣國家公園天祥遊憩區的便利超商便是當地的重要物資補給站，門口卻時常上演人猴搶食戲碼，因此明天開始，太管處將開放門市對面的天祥管理站大廳供民眾用餐，降低人猴衝突。（太管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

太魯閣國家公園天祥遊憩區是夏天避暑賞景的好去處，卻因遊客、商家聚集，食物來源穩定，成獼猴出沒的熱區，以致民眾在戶外用餐時常發生人猴衝突，太管處為解決問題，明天開始將開放超商二樓及天祥管理站大廳供民眾室內飲食，降低食物露白的機率，減少人猴搶食的機會，達到「與猴共好」目標。

天祥是太魯閣國家公園內的知名景點，由於沿線沒有其他商家，當地的便利超商便成為重要的物資補給站，但因民眾長年餵食養成獼猴取食習慣，且超商內用空間不足，在門口拿著食物或用餐的人便成獼猴搶食的目標，時常上演人猴搶食戲碼，畫面雖看似有趣，卻增添猴子攻擊人類的風險。

日前有遊客在超商購買冰棒，走出門口正要拆開來品嚐時，就被一隻獼猴搶走，接著在他面前開吃，讓該民眾好氣又好笑，一旁遊客雖受到驚嚇，但還是紛紛拿起手機拍下有趣畫面，太管處也發布照片，提醒其他遊客小心。

太管處坦言，「食物露白」是超商門口或周邊易發生人猴衝突的主因，然而台灣獼猴是台灣唯一的非人類靈長類動物，也是國家公園的自然野生動動物，為同時保護獼猴與民眾，推動「與猴共好計畫」，提倡「食物不露白」，明起開放超商二樓及天祥管理站大廳室內用餐，除提供遊客舒適、安心的用餐空間，更希望能降低人猴衝突的發生機會。

太管處強調，避免獼猴搶食，食物不露白是解決之道，因此將易遭搶食的目標項目列出，包括塑膠袋、冰棒、零食包裝、飯糰、水果及含糖飲料等，另外提醒民眾盡量避免在戶外飲食，將隨身食物收入「不透明、非塑膠及有封口」的提袋或背包中，且不餵食獼猴、與其保持5公尺以上距離，達成「與猴共好」目標。

另外，中橫故事館位在超商樓上，原先可由門市樓梯或外側樓梯經2樓落地門進入，太管處為推展室內用餐，避免獼猴接近用餐民眾，封閉原2樓外側出入口，僅在逃生時開放，如欲參觀的民眾，可從門市樓梯進入。