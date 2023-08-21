大陸商務部新聞發言人日前公布對台貿易壁壘調查進度，未來將根據相關規定中止或部分中止ECFA給予台灣產品的關稅優惠，引起各界激烈討論，有網友好奇詢問到底該如何委婉表達「很怕ECFA被停」，結果許多人反串酸「糖衣毒藥」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前表示，2010年6月時，兩岸在「九二共識」的基礎上簽署《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA），但民進黨上台後不只未解除對大陸的歧視性貿易限制，還持續變本加厲，經調查後認定台灣採取貿易限制的措施，不符合推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，將依相關規定採取應對措施。

我經濟部則強調，台灣並未違反WTO規範，且至今為止共開放、准許9983項大陸農、工產品進口，並質疑大陸在2005年訂定貿易壁壘調查規則後，多年來都未曾對台灣進行調查，認為大陸近日的動作完全是基於政治動機。

有鄉民在PTT八卦板提到，若ECFA被終止的話，一年恐怕要多花上億元的關稅，再加上物品本身還會被漫天要價，好奇問說「有沒有『很怕ECFA被停』有沒有委婉一點的說法？」

其他網友看完後，紛紛酸「抗中保台」、「抗中保台，我們是站著掙，其他人是跪著舔」、「台灣有的是錢，8800億毫不手軟，抗中保台94爽」；還有許多人模仿總統蔡英文過去稱ECFA是糖衣毒藥的行為，說「不想戒毒」、「糖衣毒藥…很好吃」、「糖衣毒藥，綠共吸毒吸到高潮」。