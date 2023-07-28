杜蘇芮颱風的威力驚人，連廢棄鐵皮屋都遭吹起砸到停放路旁的廢棄車輛。(于家麒攝)

水頭碼頭的小三通浮動引橋也遭強風吹斷，恐影響小三通旅客動線。(圖／民眾提供)

金門地區午後僅有零星風雨，縣屬相關單位動員大批人力進行災後清理。(于家麒攝)

金防部也調派兵力與車輛協助鄉鎮公所實施樹木清運。(圖／金防部提供)

台電人員也全面投入救災，出動高空作業車搶修電力。(于家麒攝)

縣長陳福海(左一)今日下午也陸續到各鄉鎮視察主要道路的搶通情形。(圖／金門縣政府提供)

中颱杜蘇芮重創金門，今(28)日一整天下來狂風暴雨的摧殘造成不少災情，就連水頭碼頭的浮動碼頭引橋都傳出遭吹斷，恐影響小三通旅客動線。不過隨著颱風登陸福建，威力迅速減弱，金門地區午後僅有零星風雨，國軍與縣屬相關單位相繼動員大批人力進行災後清理，台電人員也傾巢而出全力搶修供電，軍民同心攜手整理家園。

根據中央氣象局最新資料顯示，第5號颱風杜蘇芮過去3小時強度減弱，暴風半徑亦較縮小，目前中心在金門北北西方之陸地，繼續向北北西移動，預計颱風強度將持續減弱、暴風半徑亦有縮小的趨勢，若行徑無特殊變化，氣象局預計於今日下午17時30分同步解除海上陸上颱風警報。

遭受杜蘇芮狂轟濫炸後，金門各地相繼傳出災情。根據災害應變中心統計，截至今日下午15時止，總計受理災情265件(含積淹水災情2件、廣告招牌災情4件、路樹災情181件、停電災情28件、停水災情2件、建物毀損6件，交通號誌2件，民生(基礎)設施災情23件、火災1件、其他災情16件)，已處理完成災情20件，處理中災情245件。

杜蘇芮的威力驚人，不僅將古蹟總兵署內的百年老樹攔腰吹斷，外傳連水頭的小三通浮動碼頭引橋也遭吹斷。金門港務處表示，經檢修2號碼頭引橋連結的鐵鍊與卡榫損壞，並未掉落海中，基於安全考量已不能再使用，要等從台灣備料後，才能進行修復，會先安排備用的引橋替代使用，後續會盡快請台灣廠商前來修復。

隨著颱風登陸福建威力持續減弱，金門地區下午僅有零星風雨，縣屬林務所、養公所及各鄉鎮清潔隊總動員，出動大批人力與大型機具協助清理傾倒的路樹與大型廣告招牌；金防部也調派兵力與車輛協助鄉鎮公所實施樹木清運；台電人員也全面投入救災，出動高空作業車與挖土機、工程車輛全力搶修電力，目前尚餘5000多戶停電待修復，軍民攜手盡力以最短的時間恢復鄉親正常生活。

海空交通方面，明(29)日台金空運航班將全數恢復正常；小三通航班，金門往返五通、石井航線12點以前停航(含12：00航班)，下午航班視天候狀況，港務處另行公告。另外，大小金交通船29日至30日停航。公車明天恢復正常行駛，因部分路線尚在搶通，車船處將即時公告影響路線班次。而首度因颱風封橋的金門大橋則預計於今日18點恢復通行。

縣長陳福海下午也陸續到金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉與金城鎮視察主要道路的搶通情形。陳福海表示，經過10小時的颱風侵襲，共造成地區8千多戶民宅停電以及路樹、招牌傾倒，他在災害應變中心第一時間隨時掌握各鄉鎮與局處回報的災損情況。今天也與內政部長林右昌、經濟部長王美花分別通電話聯繫，討論災情復原與災損協助等問題，希望中央能多協助金門災後重建，讓鄉親在最短時間內恢復美好家園。