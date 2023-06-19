知名主持人黃子佼爆出性騷擾風波，今日他連拍三段影片道歉，並露出禿頭模樣，自爆已經禿了很久，之前都是戴假髮露面，他更提到不少圈內藝人，爆料大小S與阿雅、吳宗憲、曾國城等人，被提及藝人也陸續發出聲明否認，而黃子佼下午被緊急送醫；他是當紅主持人，手上也有好幾檔節目，推測性騷擾風波後黃子佼將損失440萬元。

據悉，黃子佼目前手上的節目有《一鳴驚人》、《未來少女》、《大老闆聯盟》、《婚禮歌手》、《佼心食堂》、電台《飛碟五子奇》，中天表示，《一鳴驚人》最新一季，已經在18日播畢。Yahoo TV《佼心食堂》表示，還在品牌端討論。《大老闆聯盟》製作部總監表示，明天先停錄，還沒討論到主持人這方面，一切以黃子佼健康為主。本月5日才開拍的選秀節目《未來少女》，製作單位踢帕娛樂表示「因為佼哥人也還在醫院，接下會視他的身體狀況再看看經紀公司會怎麼安排」。原訂7月開拍的《婚禮歌手3》，東森表示「目前沒有消息，不好意思」。據《壹蘋新聞網》報導，黃子佼行情約一集10萬，《佼心食堂》一集7萬，林林總總加起來約一個月440萬。以目前的形勢來看，黃子佼未來很可能會失去一些工作機會。

（來源／影片取自中天電視 YouTube，如遭刪除請見諒。）

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