曾以《天橋上的魔術師》入圍金鐘獎的演員黃舒湄，日前指控導演易智言在台北電影節「2022演員工作坊」擔任導師時霸凌她，讓她身心受創，而易智言認為僅是針對表演內容給評論，沒欺負人。今（25）日黃舒湄公開更多受害者遭霸凌的內幕，有受害者表示易智言在課堂上慣性霸凌、讓他每周都跑輔導室，卻被易認為抗壓性太低，校方也僅是息事寧人；另還有學生遭她霸凌到身心崩潰，被母親強制帶離學校，甚至有輕生念頭。

黃舒湄公開同遭易智言霸凌受害者遭遇。（黃舒湄授權使用／王思穎台北傳真）

黃舒湄公開同遭易智言霸凌受害者遭遇。（黃舒湄授權使用／王思穎台北傳真）

黃舒湄受訪時再次強調易智言的上課方式錯誤，且質疑台北電影節為什麼能讓他教課，「教課過程工作人員都在場，以北影在電影的專業，怎麼會無法判斷這授課方式有沒有問題？竟然還說『尊重教師風格』，北影是代表性的單位，竟然請沒有表演教學專業的老師當老師，這種「示範性」效應，台灣真的完蛋。」

她提到就算邀請師資的時候沒想到，但看見授課過程時就應該要知道，認為北影有直接的責任，「別再說什麼『針對我不要針對北影』這種冠冕堂皇的話了。」她也分享北藝大前校長楊其文的看法，楊其文也質疑易智言的教學方式，認為易慣用粗暴羞辱式的語言霸凌學生，是嚴重的心理傷害，「看見他的爭議言論後，我認為他偏執脫序的認知，並不適合在學校擔任教職。」

黃舒湄持續揭露易智言的霸凌事件，只希望他能讓自己變成一個「好老師」，她曾說要和受害者提起聯合訴訟，今則說現在還未考慮提出訴訟，若提出訴訟將會提起侵犯人格法益及精神損害，若易智言要向她興訟，她也願意負法律責任，「即使敗訴我同感光榮。」

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