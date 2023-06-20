知名主持人黃子佼昨(19日)因捲入性騷擾醜聞，他發布三支影片吐實後，就傳出因自殘送醫，幸好他目前生命跡象穩定，已轉往林口長庚醫治，最新消息也已經出院。對此，美女主播廖芳潔稍早表示，身為韓國娛樂圈的粉絲，知道有佼哥在的場合就會很安心，因為他是會做功課讓藝人和粉絲都放心的主持人，但對他選擇自殘的舉動無法認同，認為此舉無疑是對受害者來說二度傷害，因為這些人想要的只是道歉，並非一條生命。

昨有網友爆料遭黃子佼性騷擾、拍裸照，對此，黃子佼昨在影片中證實做了無法見人的事，更玉石俱焚拋出許多藝人黑幕，接著強調認識太太孟耿如後，自己已經改過向善，絕沒做出對不起另一半的事，接著喊話希望大家能幫忙照顧他妻子，未料隨後便傳出自殘，而孟耿如則在醫院前受訪表示相信丈夫，因為是家人，會一起攜手面對過去的錯誤。

對此，主播廖芳潔發文表示，黃子佼的敬業有目共睹，尤其是韓星的粉絲只要看到這場活動請到黃子佼主持，就知道是優質活動的保證，一定順利又有趣，就算是黃子佼原本不熟的藝人，他也會盡力做好功課，而不是讓台下粉絲翻白眼，無奈主持人專問蠢問題。話鋒一轉，廖芳潔認為，黃子佼昨天的道歉影片，已經把Me Too運動討論導向：「為什麼要對犯錯的人趕盡殺絕？」最後還想用自殘了結，無疑是最差示範。

廖芳潔說，其實受害者只是想要一個真心的道歉，而不是對方的性命，但黃子佼不僅說抱歉，還把其他人拖下水，最後害最愛的太太去收拾爛攤子，希望他清醒後能明白孟耿如的愛給他多大力量，廖芳潔並強調：「台灣人如此善良又健忘，一定會願意再給他一次機會的」，引來網友回應：「是啊～台灣對於時間管理大師都如此包容了，台灣人真的是善良又健忘」、「或許是他一直以來都把這些不堪壓在心裡，導致自己才會在被揭發時就整個崩潰，做出最不該做的處理方式」、「最後兩句不算稱讚台灣人吧」、「反差有點大，震撼」。

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