「MeToo」事件延燒！中市某私立學校任曾姓退休老師性騷女學生案，學校性平調查上月底出爐，5名女學生受害成立，處分8小時性平教育輔導及祕密道歉信。人本基金會、台中市議員今天舉行記者會，受害學生透過影音指控，曾師在30多年前藉私下輔導將鹹豬手伸進裙內摸大腿，撫摸肩、背，捏腰、胸等行徑，要求曾該名老師向受害學生公開道歉，並擴大普查。

據了解，曾師在校任教30多年，曾任職訓導主任，已在2010年退休，在校教學嚴厲，但男女有別，對男學生嚴重體罰，包括打手心、呼巴掌、腳踹、半蹲坐、要學生嘴咬木頭當作「吃香腸」，曾經打斷多根木棍；女學生則個別面談，趁機用「手談」性騷擾。

人本教育文教基金會中部聯合辦公室今天舉辦記者會表示，校方性平調查結果在今年5月底出爐，有5人成案，但校方以情節輕微，對曾師做出裁罰8小時性平教育輔導、機密道歉信等處分，受害人無法接受，將向教育局提出申復，當年受害3名女學生透過影像及錄音指控受到曾師性騷。

人本教育文教基金會中部聯合辦公室曾芳苑表示，A女去年10月在人本協助向學校提出性騷事件調查，A女初步搜尋彙整出至少10名女學生曾受害，成案的5名受害人其中3人目前都已成年當媽媽，擔心學校還是有狼師，才勇敢站出來指控，希望改善校園性平環境。

該3名女學生各在1989年、1977年前後就學，曾師常以個別面談、輔導，拉著女學生的手在她胸前畫愛心，甚至捏胸、手伸進裙子摸大腿、撫摸女學生肩背，還會私下擰腰說：「妳怎麼還沒發育？怎麼沒長肉？如果長肉了，應該要長在…」等語。A女指控，當年同學就告誡她：「老師有點色色的，要小心」，曾師長期性騷擾女學生。

曾芳苑及與會台中市議員張家銨、吳佩芸、謝家宜及律師聶瑞瑩等人，立委林靜儀則透過視訊與會，會中提出3點訴求包括，曾師應該對當年受害學生公開道歉；校方應該擴大調查，普查曾師任教過的學生，並承擔後續法律扶助及心理諮商等費用；台中市教育局應要求各學校面對校園性平事件，如有多名受害人跡象，一律要求擴大調查、全面普查及併案調查。

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