婦產科醫師李偉慈（右）呼籲，孕媽咪可透過定期產檢，讓醫師掌握孕媽咪身體變化和胎兒健康狀況，大大提高順利生產成功率。（烏日林新醫院提供／潘虹恩台中傳真）

台中33歲岩小姐透過人工受孕順利懷孕，30周時發現寶寶胎位不正，岩小姐每天勤做膝胸臥式加上醫師施行胎位外轉術，順利矯正胎位，未料近36周時，羊水於半夜無預警破水早產，經過烏日林新醫院團隊協助，歷經13小時順利自然分娩，誕下金牛寶寶。

烏日林新醫院指出，早產發生率有逐年上升趨勢，定期產檢掌握寶寶狀態非常重要；岩小姐懷孕期間胎況不穩，遵照醫囑服用安胎藥，30周產檢發現胎位不正，進行多次胎位外轉術終在34周順利矯正胎位。

原計畫6月初生產的岩小姐日前半夜緊急破水，由於子宮已有規律性密集收縮，子宮頸已擴張3公分且落紅，經施打減痛分娩、催生，歷時近13小時平安生下可愛男寶，隨後婦產科及小兒科發現男嬰有呼吸急促、肋骨凹陷的問題，經6天悉心照護，寶寶呼吸及活力恢復正常順利出院。

婦產科醫師李偉慈表示，懷孕5個月時子宮底高度約為20公分，胎兒的活動力會比之前更活躍，特別要注意胎動是否愈來愈明顯，如果出現宮縮愈發頻繁，排除假性宮縮，恐怕是早產跡象，建議孕婦如果發現子宮收縮頻率10分鐘1次、1小時高達6次以上，肚子出現一陣緊、一陣鬆的感覺，屬於非常規律地陣痛，甚至陰道出血，建議盡快回診評估有無需要服用安胎藥。

李偉慈也說明，一般產科規定孕期34周以前才需要進行安胎，通常24至34周為安胎關鍵期；如果孕期34周後胎兒體重達到2500公克，此時胎兒所有主要器官已發育成熟，通常不建議強制安胎到37周足月才生產；呼籲孕媽咪可透過定期產檢，讓醫師掌握孕媽咪身體變化和胎兒健康狀況，大大提高順利生產成功率。