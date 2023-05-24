子宮頸癌為婦女常見的癌症之一，早期幾乎沒有症狀，必須靠陰道抹片、陰道鏡檢查，甚至切片的組織檢查才能發現；醫師指出，一名70多歲婦人10多年沒有性生活，下體突然異常出血，檢查發現竟是子宮頸癌，「整個子宮頸已經爛掉」。醫師建議，只要曾經有過性行為，都應定期做抹片檢查。

婦產科醫師鄭丞傑在《醫師好辣》節目中分享案例，一名70多歲婦人的媳婦在洗衣服時，發現婆婆內褲有血漬，察覺不對勁，趕緊帶她就醫檢查；醫師詢問婦人「多久沒做子宮頸抹片檢查？」婦人表示，先生已經過世10幾年了，多年來都沒有性生活，因此都沒有做抹片檢查。

鄭丞傑替婦人檢查發現是子宮頸癌第二期B，整個子宮頸都爛掉，摩擦到陰道壁，就會掉東西出來；這時不建議開刀，因為已經轉移到側壁，開刀也不會乾淨，通常化療或放療效果都一樣好。

他也提醒，曾經有過性行為就要做抹片檢查，像這名婦人就是當年的病毒過了10多年才發作，惡化為子宮頸癌。

台灣癌症基金會指出，癌症的治療越早，癌細胞的轉移性越小，可選擇的治療方法越多，根除的機會越大；零期的子宮頸癌可以得到近百分之百的治癒率，早期子宮頸癌治癒率仍高達70～85％，晚期的子宮頸癌治療效果雖不太理想，但仍有30～60％的治癒率。