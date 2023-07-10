47歲廖小姐近1年月經量突然暴增，不僅1至2小時就需更換衛生棉還合併排出大血塊，且經期常超過1個禮拜，原以為是更年期亂經，近日卻出現頭暈、呼吸容易喘、蒼白等貧血症狀，檢查發現是子宮內膜異常增厚，屬子宮內膜癌的癌前病變，幸經3個月黃體素治療後恢復正常，貧血得到改善。

大里仁愛醫院婦產科醫師林玉珊說，卵巢功能下降導致經期紊亂及子宮異常出血，是更年期前期女性常見的症狀，因此常被視為正常。然而，更年期女性面對異常出血，若症狀持續卻沒有就醫檢查，可能錯失早期診斷惡性疾病的時機。

林玉珊表示，子宮異常出血涵蓋月經量過多、經期延長、或非經期（兩次經期之間）的不規則出血，大致可分為子宮結構上與非結構上的異常。子宮結構病灶包含子宮肌瘤、子宮腺肌症、子宮內膜瘜肉、子宮內膜增生以及子宮內膜、子宮體或子宮頸及陰道的惡性腫瘤；非子宮結構則涵蓋卵巢排卵異常、凝血功能異常、及醫源性如中西醫藥物或保健食品等。

至於子宮內膜增生的風險因子和子宮內膜癌相同，可視為子宮內膜癌的癌前病變，常見的風險因子包含肥胖、多囊性卵巢、較晚停經、乳癌荷爾蒙治療、未生產過的婦女。

她說，診斷異常出血時，超音波可以顯示可疑的子宮內膜病灶及子宮的腫瘤，而內診合併子宮頸抹片可以篩檢子宮頸的癌前病變及癌症。若懷疑有子宮內膜病灶，或腫瘤壓迫子宮腔，則可安排子宮鏡檢查，可看清楚自陰道至子宮腔內的影像，合併病灶切片，有很高的正確診斷率。

林玉珊提醒，若女性朋友經期紊亂及反覆子宮異常出血，應尋求專業醫療檢查與診治。另，國健署也提供30歲以上女性，每年1次免費子宮頸抹片檢查，可提早發現子宮頸癌前病變及子宮頸癌，呼籲大家多利用，確保身體健康。